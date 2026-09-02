"Новую любовницу Путина" потребовали отстранить от международных турниров по фигурному катанию

Украинская федерация фигурного катания направила в Международный союз конькобежцев (ISU) обращение с требованием пересмотреть допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. Среди фигуристов, соответствие которых критериям ISU предлагается проверить, отдельно указана Камила Валиева.

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В обращении к президенту ISU Чже Йоль Киму, Совету организации и национальным федерациям УФФК заявила о возможных нарушениях условий нейтральности, установленных коммюнике ISU №2804 от 30 июня 2026 года.

Украинская федерация указала на связь Марка Кондратюка, Григория Федорова и Софии Дзепки с российскими вооруженными силами через ЦСКА. Валиеву в документе связали с клубом Татьяны Навки, которая находится под международными санкциями за поддержку действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

В УФФК также заявили, что перечисленные спортсмены тренируются и выступают с использованием ресурсов Министерства обороны России и при участии лиц, находящихся под санкциями. К обращению приложены документы с изложением претензий к каждому из фигуристов.

Украинская сторона потребовала провести повторную и прозрачную проверку российских спортсменов, имеющих связи с военными структурами или подсанкционными лицами. Также федерация предложила обязать каждого претендента на нейтральный статус публично осудить агрессию России против Украины и постоянно контролировать соблюдение критериев нейтральности.

Отдельно УФФК потребовала обеспечить безопасность украинской делегации на соревнованиях ISU.

ISU в ответ заявил, что процедура оценки нейтральности прописана в коммюнике №2804. В организации отметили, что не будут комментировать отдельные случаи, однако информация об отказе спортсмену в допуске будет опубликована после принятия соответствующего решения.

Ранее стало известно, что Марк Кондратюк не выступит на турнире в Японии, который стартует 4 сентября. По информации РИА Новости, его нейтральный статус был временно отозван. Вместо Кондратюка на соревнования экстренно заявили Владислава Дикиджи.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

При этом в конце мая Валиеву отказались включить в состав сборной России по причине "отсутствия соревновательной практики в последних сезонах".

Как сообщал OBOZ.UA, норвежский спортивный эксперт Ян Петтер Сальтведт заявил, что решение ISU предоставить Валиевой нейтральный статус является насмешкой над спортом.

Россиянка, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, получила возможность вернуться на лед, несмотря на открытую поддержку диктатора Владимира Путина и его режима.

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