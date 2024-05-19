'Не сможет участвовать'. Спортивный юрист вынес вердикт Усику

Спортивный юрист Илья Скоропашкин заявил, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не сможет сыграть за футбольный клуб "Полесье" в матче 30-го тура УПЛ против "Шахтера". В своих интервью боксер признавался, что одной из его целью было сыграть за житомирский клуб в официальном матче.

Скоропашкин процитировал пункт 8 статьи 8 Регламента соревнований УПЛ текущего сезона, где говорится, что заявка футболистов на участие в официальных матчах возможна только в течение установленных заявочных периодов.

"Поскольку последний заявочный период закончился 12 марта, к сожалению Александр Усик, не находясь в официальной заявке "Полесье" на этот сезон, и не сможет участвовать в официальных матчах команды этого клуба", – цитирует юриста "Украинский футбол".

Также Скоропашин не уверен, что поможет Усику и потенциальный статус свободного агента.

"Этим можно воспользоваться в зависимости от сроков действия существующего или предыдущего контракта Александра с житомирянами. Таким образом, можно свободного агента заявлять вне заявки, но в зависимости от срока и условий окончания его предыдущего контракта", – отметил адвокат.

По личному мнению Скоропашина, существует лишь теоретическая возможность, что УПЛ может сделать исключение.

"Учитывая колоссальный вклад Александра в популяризацию украинского спорта и его так нужную сегодня победу, как доказательство несокрушимой крепости украинской нации", – подытожил юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик дебютировал в профессиональном футболе в начале февраля 2022 года. Чемпион принял участие в составе "Полесья" в игре зимнего кубка, во время которого команды готовятся ко второй части сезоне.

Напомним, что накануне украинский чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

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