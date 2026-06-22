"Не смогла прыгнуть": Магучих сделала откровенное заявление после победы на престижном турнире

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих раскритиковала свое выступание на этапе Золотого континентального тура, который состоялся на минувших выходных в Нидерландах. Украинская легкоатлетка взяла "золото" со скромным результатом 1,94 метра и пожаловалась на технику разбега.

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Об этом Магучих заявила в комментарии "Суспильне Спорт". Мировая рекордсменка в прыжках в высоту подчеркнула, что подошла к соревнованиям не в лучшей форме, и выразила надежду на более успешное возвращение на турнир в Хенгело и улучшение своих результатов.

"Сегодня я выступила не так хорошо, как хотелось бы, ведь, к сожалению, не смогла прыгнуть на два метра. Думаю, в следующий раз я вернусь сюда и прыгну значительно выше. Мне нужно ещё поработать над позицией во время отталкивания, потому что сегодня я была не в лучшей форме. Хочу прыгать как можно выше. Каждый раз стараюсь превзойти свой собственный мировой рекорд – прыгнуть на 2,11 м. Для этого нужно проделать ещё много работы. Я постоянно думаю об этой высоте и стремлюсь её покорить, но в то же время хочу получать удовольствие от соревнований", – подчеркнула Магучих.

Отметим, что следующим стартом для Ярославы станет этап Золотого континентального тура в Загребе, который состоится 24 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала о том, с какой неожиданностью столкнулась в Украине.

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