Связано с цветами страны: Магучих рассказала, с какой неожиданность столкнулась в Украине

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих назвала особенным возвращение в Бриллиантовую лигу, на этапе которой в Рабате она завоевала "золото" с результатом 1,97 метра. Наша соотечественница подчеркнула, что особенно ей было приятно вновь вернуться к патриотичному макияжу.

Об этом Магучих заявил в интервью официальному сайту супертурнира. По словам олимпийской чемпионки Парижа-2024, она наслаждалась атмосферой стадиону. Кроме того, спортсменка призналась, что рассчитывала на другой результат, так как могла прыгнуть на два метра, однако немного ошиблась технически.

"Моя успешная попытка на высоте 1,97 была действительно хорошей. Мне понравилась моя техника этого прыжка. А прыжок на 2,02 был очень близок к цели, но требовал некоторых технических улучшений. Тем не менее, мне очень понравился стадион, атмосфера и все дети, которые пришли нас поддержать. Чувствовалось, что они интересуются спортом. Было здорово снова сделать свой сине-желтый макияж. Я думаю делать его чаще, потому что люди перестали меня узнавать без подводки для глаз. Во время тренировки в Украине ко мне подходили люди и спрашивали, не Ярослава ли я Махучих", – сказал Магучих.

Отметим, что вместе с Ярослава на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате выступили Юлия Левченко, которая заняла четвертое место.

