'Не повод для негатива': Шовковский вступился за Реброва, раскритиковав украинцев

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский выразил поддержку экс-наставнику сборной Украины Сергею Реброву, который накануне покинул команду. Легендарный вратарь выступил против жесткой критики свого многолетнего партнера на футбольном поле, осудив болельщиков.

Видео дня

Об этом Шовковский написал на своей странице в социальной сети Instagram, реагируя на реакцию поклонников сборной Украины на запоздалое заявление об отставке Реброва. Многократный чемпион страны подчеркнул, что сейчас нужно поддерживать как самого экс-наставника "сине-желтых", так и команду.

"Иногда в жизни не все складывается так, как хочется. Но это не повод для постоянного негатива. Сильная нация – это та, что умеет поддерживать, а не разрушать. Мы должны быть вместе – и в победах, и в сложные моменты. Сергей, спасибо за работу и преданность. Поддерживаю", – отметил Шовковский.

Накануне Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о прекращении сотрудничества с Ребровым, который не смог вывести национальную сборную на ЧМ-2026. При этом 51-летний специалист отказался подавать в отставку после того, как "сине-желтые" позорно проиграли Швеции в плей-офф квалификации к мундиалю.

Ребров возглавил национальную команду летом 2023 года. За это время команда провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На Евро-2024 "сине-желтые" заняли последние место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией, завершив турнир после группового этапа.

Как сообщал OBOZ.UA, в деле с отставкой Сергея Реброва в сборной Украины нашлась маленькая хитрость, за которую его раскритиковал бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!