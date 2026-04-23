"Не повод для негатива": Шовковский вступился за Реброва, раскритиковав украинцев
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский выразил поддержку экс-наставнику сборной Украины Сергею Реброву, который накануне покинул команду. Легендарный вратарь выступил против жесткой критики свого многолетнего партнера на футбольном поле, осудив болельщиков.
Об этом Шовковский написал на своей странице в социальной сети Instagram, реагируя на реакцию поклонников сборной Украины на запоздалое заявление об отставке Реброва. Многократный чемпион страны подчеркнул, что сейчас нужно поддерживать как самого экс-наставника "сине-желтых", так и команду.
"Иногда в жизни не все складывается так, как хочется. Но это не повод для постоянного негатива. Сильная нация – это та, что умеет поддерживать, а не разрушать. Мы должны быть вместе – и в победах, и в сложные моменты. Сергей, спасибо за работу и преданность. Поддерживаю", – отметил Шовковский.
Накануне Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о прекращении сотрудничества с Ребровым, который не смог вывести национальную сборную на ЧМ-2026. При этом 51-летний специалист отказался подавать в отставку после того, как "сине-желтые" позорно проиграли Швеции в плей-офф квалификации к мундиалю.
Ребров возглавил национальную команду летом 2023 года. За это время команда провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На Евро-2024 "сине-желтые" заняли последние место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией, завершив турнир после группового этапа.
