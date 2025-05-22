'Не могу сказать, что специально...' Суркис высказался о провале 'Динамо' в Лиге Европы

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил провал команды в минувшем еврокубковом сезоне тем, что она была сосредоточена на выигрыше национального чемпионата. При этом босс "бело-синих" подчеркнул, что в будущем розыгрыше континентальных турниров ждет от подопечных совершенно других результатов.

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Об этом Суркис рассказал в интервью YouTube-каналу Football Hub, пишет "Динамомания". Функционер подчеркнул, что выступления в европейских клубных турнирах имеют громадное значение для футболистов "Динамо", ведь они мечтают выступать за команды ведущих европейских чемпионатов, а за украинским первенством мало кто следить за границей.

"В еврокубках был провал. Откровенно могу сказать, что все было поставлено на выигрыш чемпионата Украины. Я не могу сказать, что мы специально поставили провал в еврокубках, для нас очень большое значение имеют еврокубки, потому что можно показать себя с лучшей стороны. Это для футболистов реклама. Мы должны понимать, что чемпионат Украины не все видят в Европе. А все ребята хотят и мечтают играть в Европе, поэтому это очень важно. Мы будем в следующем сезоне делать так, чтобы мы выступили лучше. Чемпионат был приоритетом", – сказал Суркис.

Отметим, что форвард "Динамо" Владислав Ванат назвал кошмарными выступления команды в Лиге Европы 2024/25, назвав его причинами плохие поля и переезды.

Напомним, на минувших выходных "Динамо" в 17-й раз в своей истории выиграло "золото" национального первенства. Теперь в июле динамовцы со второго квалификационного раунда начнут выступления в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов признался, что не видит в составе команды игроков, которые способны уже сейчас играть в европейских топ-чемпионатах.

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