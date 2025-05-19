'Это вообще ужас': легенда 'Динамо' откровенно высказался о команде после завоевания чемпионства

Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов признался, что не видит в составе команды игроков, которые способны уже сейчас играть в европейских топ-чемпионатах. По словам экс-игрока шотландского "Рейнджерс", особенно плохо выглядит линия обороны "бело-синих".

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Такое мнение Кузнецов выразил в интервью порталу blik.ua. Обладатель Кубка кубков-86 и вице-чемпион Европы-88 подчеркнул, что пресса напрасно "отправляет" в европейские клубы форварда Владислава Ваната или хавбека Николая Шапаренко, которых вряд ли легко отпустит президент Игорь Суркис.

"Могу сказать, что из игроков украинского чемпионата топ-клубы Европы никто не усилит. Ванат вряд ли будет играть ведущую роль в хорошем европейском клубе. Центральные защитники "Динамо" – это вообще ужас. Их там четверо, но они одинакового уровня. Шапаренко? Многие журналисты, блогеры и комментаторы вбрасывают информацию, что его хотят купить, но президент "Динамо" о каком-то конкретном предложении по Шапаренко не говорил. Как мы знаем, Игорь Михайлович дорожит своими футболистами и не особо хочет их продавать. Может, он прав", – сказал Кузнецов.

Отметим, что зимой "Динамо" отказалось продавать за 20 миллионов евро в английский "Вулверхэмптон" полузащитника сборной Украины Владимира Бражко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне киевское "Динамо" сыграло вничью с одесским "Черноморцем" и в 17-й раз стало чемпионом Украины. После этого столичный клуб изменил свою эмблему.

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