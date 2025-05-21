'Это был ужас! Кошмар': лучший бомбардир 'Динамо' сделал откровенное признание

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат назвал настоящим кошмаром результаты выступления команды в минувшем еврокубковом сезоне. Украинский футболист подчеркнул так же раскритиковал решение менеджмента "бело-синих" проводить международный матчи в Гамбурге.

Видео дня

Об этом Ванат заявил в интервью порталу "Динамомания". По словам лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша чемпионата Украины, стадион в Германии неприятно поразил отвратительным газоном. Форвард также пообещал приложить все усилия для попадания команды в основной розыгрыш Лиги чемпионов.

"Если ежедневно будем работать, то снова сможем достичь положительных результатов. Если не будем, то будут такие результаты, как два года назад, когда мы закончили на четвертом месте. Лига Европы в Гамбурге? Это был ужас, если честно! Это ужасный опыт, по моему мнению, для футбольного клуба "Динамо" Киев. Мало того, что сколько ехать туда, а на каких мы там полях играли! Поле там было – это кошмар! Но все ошибаются, все люди. Менеджмент сделал вывод, договорился с Люблином, и на том спасибо", – сказал Ванат.

Напомним, на минувших выходных "Динамо" в 17-й раз в своей истории выиграло "золото" национального первенства. Теперь в июле динамовцы со второго квалификационного раунда начнут выступления в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов признался, что не видит в составе команды игроков, которые способны уже сейчас играть в европейских топ-чемпионатах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!