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"Не ищет оправданий": названо место Усика в истории бокса

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Не ищет оправданий': названо место Усика в истории бокса

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) точно входит в число трех лучших боксеров королевского дивизиона в истории. Наш соотечественник никогда не избегал поединков против топовых соперников, а также достиг невероятных результатов на профессиональном ринге.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу FightHub выразил легендарный американец Эвандер Холифилд. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе подчеркнул, что Усик отлично себя проявил в двух дивизионах, демонстрируя потрясающую форму и умение сосредотачиваться на тренировках.

"Не ищет оправданий": названо место Усика в истории бокса

"Усик определенно должен быть в тройке лучших супертяжей в истории. Он всегда держит себя в форме, он не ищет оправданий и, черт возьми, он много работает. В этом и заключается жизнь, это то, что вы пытаетесь сказать бойцам. В его послужном списке есть замечательные победы и его рекорд 23-0", – сказал Холифилд.

"Не ищет оправданий": названо место Усика в истории бокса

На минувшей неделе стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Не ищет оправданий": названо место Усика в истории бокса

Также Усик исключил свое возвращение в тяжелый вес. Украинский боксер назвал своего следующего соперника, который определится в бою 22 февраля. Также Александр согласен провести самый неожиданный поединок в карьере.

"Не ищет оправданий": названо место Усика в истории бокса
"Не ищет оправданий": названо место Усика в истории бокса

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампу пообещал передать американскому лидеру чемпионский пояс Александра Усика.

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