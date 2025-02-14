'Я потратил 6 лет. Это невозможно': Усик принял категорическое решение по карьере

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23, 14 КО) исключил свое возвращение в тяжелую весовую категорию. Наш соотечественник отметил, что сейчас ему будет сложно вновь выступать в дивизионе, в котором он собирал все пояса в 2018 году до перехода в хевивейт.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Sky Sports. 38-летний украинский боксер подчеркнул, что также прислушивается к мнению членов своей команды, которые категорически не советуют ему уходить из супертяжелого веса, так как в силу возраста ему будет трудно удерживаться в регламенте дивизиона.

"Думаю, возвращение в крузервейт – это невозможно. Я потратил шесть лет на то, чтобы набрать этот вес. Я работаю, работаю, работаю, ем, ем, ем и работаю. А теперь снова сбрасывать вес? Нет. Мой тренер и моя команда говорят мне: "Слушай, возвращаться в тяжелый вес – плохая идея, потому что тебе уже не 24-25 лет". Так говорит моя команда, а не я. Мне 38 лет, но я чувствую себя молодым, я молод. Я чувствую себя хорошо", – сказал Усик.

Накануне наш соотечественник назвал своего соперника по следующему бою. Также Александр рассказал, что готовится провести самые необычный поединок в своей карьере, которую он собирается закончить в ближайшее время.

Кроме того, Усик не поверил в то, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) действительно окончательно ушел из бокса, а также отказался драться в Украине за пояс бриджервейта.

На минувшей неделе стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой после двух побед над Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампу пообещал передать американскому лидеру чемпионский пояс Александра Усика.

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