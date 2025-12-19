УкраїнськаУКР
Чемпион ОИ из РФ пожаловался Путину, что "самая богатая территория земного шара" живет хуже всех остальных

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,1 т.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил возмущение уровнем жизни россиян. Бывший биатлонист в патриотическом угаре назвал страну-агрессора "самой богатой территорией земного шара", на которой люди при этом живут хуже, чем в соседних странах.

Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу Odds.ru, отвечая на вопрос, что бы спросил у диктатора Владимира Путина на прямой линии 19 декабря. Приспешник режима главаря Кремля отметил, что граждане РФ испытывают невероятно много проблем, в особенности на фоне ситуации в Китае и Беларуси.

"Россия – самая богатая территория земного шара. Мы обязаны жить лучше Китая, Беларуси и всех остальных, что нам мешает? Я проехал от Сахалина до Волгограда – проблем много: с зарплатами, пенсиями, налаживанием производства", – сказал Тихонов, сделав вид, что не знает о невероятных тратах Путина на преступную и захватническую войну против Украины.

Ранее этот ярый Z-патриот призвал Путина ударить по Украине так, чтобы "ложки в руках не держались". Также он жаловался на "безголовое руководство" РФ, которое не ведет себя достаточно агрессивно в отношении других стран и народов.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

