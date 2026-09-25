Не имеют права: у Гассиева отреагировали на унизительное решение WBA из-за боя Фьюри – Джошуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA), выставив на кон поединка Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) пояс суперчемпиона, взбесил команду россиянина Мурата Гассиева (33-2, 26 КО). Из-за этого решения представители страны-агрессорки вновь перестал считаться полноценным обладателем титула организации.

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В интервью Boxing King Media один из промоутеров осетинского боксера Ивайло Гоцев потребовал объяснений от WBA. Представитель компании EPIC Sports & Entertainment отметил, что победитель боя Фьюри – Джошуа не имеет права считаться новым чемпионом.

"Если они хотят назначить нового чемпиона, который по статусу будет выше действующего, то здесь должна быть абсолютная ясность. Необходимо понимание, соответствует ли это решение правилам WBA, рейтингам и чемпионской структуре. У WBA уже есть чемпион мира. Его зовут Мурат Гассиев. Поставьте чемпионов в ринг. Пускай бокс решает", – сказал Гоцев.

Отметим, что Гассиев получил пояс после того, как Александр Усик (25-0, 16 КО) освободил титул WBA Super. Российский супертяжеловес даже успел провести защиту своего титула. Теперь же из боя двух британцев боксер из РФ был понижен до статуса регулярного чемпиона.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-владелец титулов в дивизионе Тайсон Фьюри официально достигли соглашения о проведении боя. Противостояние, которое называют боем за звание короля Великобритании, состоится 11 декабря.

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