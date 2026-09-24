Без Усика. Объявлен самый грандиозный бой года в супертяжелом весе

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и другой экс-владелец титулов в дивизионе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) наконец-то достигли соглашения о проведении боя. После многомесячных переговоров боксеры подписали контракт на поединок.

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Противостояние, которое называют боем за звание короля Великобритании, состоится 11 декабря. Интересно, что поединок решили назначить на пятницу, а не субботу, когда традиционно проводятся вечера бокса. Местом проведения определили Кардифф и стадион Principality Stadium, который способен вместит 78 тысяч зрителей.

Также известно, что эксклюзивным транслятором боя станет американский видеосервис Netflix. Он также доступен в Украине.

Напомним накануне очного противостояния британцы провели промежуточные бои. Фьюри победил польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО). В свою очередь Джошуа, поднявшись с двух нокдаунов, отправил в нокаут албанца Кристиана Пренгу (20-2, 20 КО).

Тайсон и Энтони в прошлом по два раза проигрывали украинскому суперчемпиону Александру Усику (25-0, 16 КО). К слову, Джошуа решил отказаться от сотрудничества с командой нашего боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал победителя поединка Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа за звание "короля Великобритании".

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