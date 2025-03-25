'Не хватило сил. Пробежали 11 км': вратарь сборной Украины назвал главную причину разгрома от Бельгии

Футболисты сборной Украины не смогли восстановить физические силы после перед ответным матчем плей-офф Лиги наций с Бельгией. После победы над соперником в первой встречи игроки "сине-желтых" были сильно измотаны, а два дня между поединками слишком маленький срок для реабилитации.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Футбол 2.0" выразил вратарь нашей команды Анатолий Трубин, который обе встречи провел на скамейке запасных. По его словам, поединок против Бельгии на номинально домашнем стадионе в Мурсии буквально выжал все соки из украинцев.

"Нам не хватило сил и агрессивности во время атак, потому что мы очень много оборонялись. Сборная Бельгии – это топовая команда, игроки которой могут решить судьбу матча благодаря одному моменту и используют малейший шанс забить. Мы слишком много сил оставили в первом матче, парни скидывали свои данные – оказалось, что они пробежали 11 км в Мурсии. Это влияет, конечно. Любая игра – это чистый лист бумаги, и Бельгия по-другому готовилась к нам", – сказал Трубин.

Накануне сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира. После игры тренер команды Сергей Ребров попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник "сине-желтых" не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы.

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