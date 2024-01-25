'Не хочу об этом говорить': Джошуа поделился ожиданиями от боя Усик – Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) будет фаворитом в поединком против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Украинец имеет преимущество в боксерских навыках благодаря своей любительской карьере, а также отлично адаптируется под любого соперника.

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Такое мнение в интервью Sky Sports выразил бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО). Вспоминая свои проигранные противостояния Усику, уроженец Уотфорда отметил, что в двух боях он противостоял разным стилям нашего соотечественника, а это станет проблемой для Фьюри.

"Кто победит? Не хочу об этом говорить. Я не знаю. Предпочтение я отдаю Усику. Он действительно хороший боец, а я и до сих пор никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, поэтому не знаю, насколько он хорош. С Усиком я дрался два раза, и в каждом из этих боев он дрался по-разному. Усик – хороший боец, который умеет адаптироваться к условиям, поэтому я думаю, что он победит", – сказал Джошуа.

Ранее он признался, что хотел бы победы Фьюри, а его промоутер Эдди Хирн назвал Тайсона "сбитым летчиком" и пожелал поражения Усику.

Тем временем в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

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