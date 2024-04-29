Почему Пасха каждый год в разные дни: как определяют дату

Готовясь к Пасхе, мы часто задаемся вопросом: почему этот праздник, в отличие от большинства религиозных торжеств, ежегодно выпадает на разную дату? Соответственно, к нему привязываются и другие праздники пасхального цикла, такие как Вербное воскресенье или Троица.

Более того, даже после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарь, который во многом совпадает с католическим, эта разница сохранилась. OBOZ.UA разбирался с нюансами.

Почему Пасха не имеет четкой даты

Христианская Пасха тесно связана своей историей с иудейским Песахом. Именно во время его празднования в Иерусалиме произошли казнь и воскресение Иисуса Христа, которые и чествуют весной христиане. Иудейский же календарь устроен таким образом, что он учитывает и лунные циклы, и солнечный год, поэтому его даты меняются из раза в раз. У иудеев не только Песах является переходным праздником. Так же происходит и с остальными торжествами. А вот в христианство эта особенность перебралась только для пасхальных праздников.

Как рассчитывают дату Пасхи

Согласно иудейскому календарю, Песах наступает вечером с 14 на 15 число месяца нисана. По общепринятому светскому календарю этот месяц выпадает на период марта-апреля. А вот дату Пасхи христиане всех конфессий отсчитывают от первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Учредить свою пасхалию христиане решили в начале IV века. Александрийская пасхалия была принята во время Никейского собора в 325 г. н. е. По этому подходу, Пасха назначается на первое воскресенье после полнолуния, которое происходит после весеннего равноденствия. Если праздник при этом совпадает с Песахом, он переносится на неделю позже. Основой для расчетов здесь стал юлианский календарь.

Однако в 1582 году папа римский Григорий XIII обратил внимание на то, что юлианский календарь не точен. И со временем даты в нем постепенно сдвигаются назад, ведь календарный год оказался немного короче астрономического и постепенно эта разница накапливается. Поэтому Григорий XIII распорядился в октябре 1582 после 4 числа сразу считать 15, ввел практику високосных годов и изменил пасхалию. Она тоже получила название григорианской. Так разошлись католический и православный религиозные календари.

Почему ПЦУ не празднует Пасху вместе с католиками

Но почему тогда после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый календарь Пасха восточным и западным христианам все равно расходится в датах? Все дело в том, что украинские церкви приняли для себя не григорианский календарь, а новоюлианский. Его ключевое отличие именно и состоит в том, что он корректирует даты в соответствии с общепринятым календарем, но при этом для исчисления даты Воскресения Христова сохраняет александрийскую пасхалию.

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