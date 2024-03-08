'Называю его бомжом, но...' Фьюри рассказал, что бы сделал, если бы мог позвонить Усику

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри назвал тяжелым оппонентом Александра Усика (21-0, 14 КО), При этом Цыганский король, как называют британца, в своей ироничной манере выразил желании подшутить над украинцем, если бы у него был телефонный номер нашего соотечественника.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. По словам британского чемпиона, его и Усика ждет настоящий бой столетия, а другие боксеры остались в стороне. Он также не считает возможный поединок против Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) большим.

"Джошуа был прибит Усиком дважды. Тут не о чем говорить. Усик не оставил сомнений. Мне придется его победить, а это очень непростая задача. Да, я называю его бомжом, но он очень серьезный оппонент. Если бы это было не так, он бы не находился в той позиции, в которой находится, – возможность заработать кучу денег и подраться с Цыганским король. Черт возьми, если бы у меня был телефон Усика, я бы ему позвонил в пять утра, чтоб поприкалываться", – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон рассказал, за сколько раундов победит нашего соотечественника. Кроме того, британец высказался о своем рассечении, которое помешало проведению поединка 17 февраля.

Также он впервые признался, что для него значит предстоящее сражение. В свою очередь, Джошуа поделился прогнозом на бой Усик – Фьюри и отметил, что считает невыгодной для себя победу украинца.

Напомним, из-за рассечения британца бой с Александром был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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