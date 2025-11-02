Назван способ победить Усика

Джон Фьюри (отец экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) объяснил, как временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) может со временем одолеть абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). По его словам, ключ в том, чтобы правильно выбрать момент и выйти на украинца только тогда, когда Уордли полностью созреет как боец.

Видео дня

Британский тренер отметил, что 30-летний Уордли пока не готов к поединку с чемпионом и должен пройти еще несколько серьезных соперников, набрався опыта и тайминга. Фьюри подчеркнул: Усик крайне хитрый и опытный, однако возраст играет против него, и грамотная пауза перед боем может дать Уордли шанс на титул.

"Нужно дать ему еще четыре или пять побед, правильных соперников, и выйти тогда, когда он будет готов. Усик не вечен, ему уже 38, и если выбрать правильный момент, Уордли сможет стать чемпионом мира", – заявил Фьюри в интервью Boxing King Media.

Фабио Уордли после своей последней победы стал обязательным претендентом на титул WBO и уже публично призвал Усика провести бой. В случае отказа украинца титул могут освободить, и Уордли получит шанс стать чемпионом без прямого поединка.

