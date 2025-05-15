Назван единственный боксер, который бы победил Усика

Ветеран британского бокса Дерек Чисора поделился мнением о гипотетическом поединке между двумя своими бывшими соперниками – Дэвидом Хэем и Александром Усиком. По мнению Чисоры, на пике формы Хэй одержал бы победу над Усиком в первом тяжелом весе (круизервейте), несмотря на выдающиеся достижения украинца в этой категории.

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"Дэвид Хэй", – без колебаний ответил Чисора на вопрос о том, есть ли боксер, который сможет победить Усика.

Журналисты Secondsout отмечают, что это заявление выглядит особенно примечательно, учитывая, что Хэй и Чисора ранее были заклятыми соперниками. Впоследствии британцы наладили отношения между собой, и Хэй даже стал менеджером Чисоры на определенном этапе его карьеры.

Усик и Хэй имеют общего соперника — Тони Белью. Белью дважды победил травмированного Хэя в тяжелом весе, но сам был нокаутирован Усиком в бою за титул абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе.

Хотя Усик добился значительных успехов в обоих весовых категориях, Чисора считает, что мощь и скорость Хэя в его лучшие годы могли бы стать решающим фактором в их противостоянии.

Напомним, что 1 ноября 2020 года Чисору проиграл украинскому чемпиону Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Александр готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа, который запланирован на июль. В случае победы Усик станет двукратным абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Недавно искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усик – Дюбуа.

В августе 2023 года Александр выиграл у Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

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