Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность в том, что на сегодня нет ни одного боксера, который способен победить Александра Усика (24-0, 15 КО). При этом американец, у которого также есть паспорт России, назвал Джозефа Паркера (36-3, 23 КО) единственным, кто может создать нашему соотечественнику трудности.

Об этом Джонс заявил в интервью журналу Ring Magazine. По словам фаната российского диктатора Владимира Путина, Паркер обладает хорошими навыками и физическими данными, что помогло бы ему дать конкурентный бой украинскому абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе.

"Я не вижу никого, кто бы мог победить Усика в данный момент. Единственный человек, от которого этого можно ожидать, – это Джозеф Паркер. Это единственный бой, который является небольшим вызовом для Усика, так как у Паркера боксерские навыки, скорость рук, он знает, как маневрировать в ринге, а его тренер Энди Ли, который знает, как можно хорошо подготовиться", – сказал Джонс.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усику обязательную защиту пояса против Паркера. В команде украинца резко отреагировали на этот ультиматум. При этом Александр запросил медицинское исключение для проведения боя.

Кроме того, директор команды нашего боксера Сергей Лапин рассказал о переговорах по новому бою нашего боксера. Также Усику бросил дерзкий вызов украинец.

В свою очередь, промоутер Александр Красюк призвал супертяжа немедленно завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

