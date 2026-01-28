Назван боксер, который лучше Усика

Американский чемпион мира в трех весовых категориях Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) назвал боксера, которого считает сильнее Александра Усика (24-0, 15 КО) в рейтинге pound-for-pound. По версии Стивенсона, первое место занимает Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО), тогда как украинец идет вторым.

Свой топ-5 лучших действующих боксеров мира вне зависимости от весовой категории Стивенсон озвучил в интервью DAZN Boxing. Американец неожиданно поставил на вершину рейтинга Кроуфорда, несмотря на то, что тот уже объявил о завершении карьеры.

"Мой топ-5 лучших боксеров pound-for-pound в мире прямо сейчас: Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Дмитрий Бивол, Наоя Иноуэ и я", — заявил Стивенсон.

Кроуфорд в прошлом году добыл громкую победу над Саулем Альваресом, которая принесла ему статус абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Выбор Усика, Иноуэ и Бивола в топе Стивенсона выглядит ожидаемым, поскольку все трое в последние годы также становились абсолютными чемпионами в своих дивизионах.

Сам Стивенсон уже владел чемпионскими поясами в полулегком, втором полулегком и легком весах и в ближайшие выходные вернется на ринг. Американец проведет бой против Теофимо Лопеса за титул WBO в первом полусреднем весе на арене Madison Square Garden, рассчитывая приблизиться к статусу абсолютного чемпиона и вписать свое имя в историю бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 декабря 2025-го покоритель пяти весовых дивизионов и абсолютный чемпион мира в трех категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры, оставшись непобежденным.

