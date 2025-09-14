Непобедимый американский боксер выиграл бой века и первым в истории стал абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. Видео

37-летний Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) одержал громкую победу над Саулем "Канело" Альваресом (63-3-2, 39 КО) и стал абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. 12-раундовый поединок прошел на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе и завершился единогласным решением судей в пользу американца: 116–112, 115–113 и 115–113.

Бой носил тактический характер: Канело пытался брать активностью и ударами по корпусу, а Кроуфорд отвечал точностью и контролем дистанции.

В середине встречи мексиканец предпринял попытку переломить ход поединка, но уступил несколько раундов подряд, а в концовке заметно выдохся.

У Кроуфорда появилось рассечение после столкновения головами, однако это не помешало ему удерживать преимущество.

Для американца это уже 42-я победа в карьере без поражений и историческое достижение: он стал первым боксером, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира сразу в трех весовых категориях эпохи четырех поясов (WBO, WBC, WBA, IBF).

Компьютеризированная система Compubox представила данные по количеству нанесённых и точных ударов.

По статистике Кроуфорд имел значительное преимущество в активности — он нанёс 534 удара против 338 у соперника и попал точнее (115 против 99).

Американец доминировал в джебах (45–16), тогда как Альварес был сильнее в силовых ударах (83–70), особенно в работе по корпусу (49–14).

