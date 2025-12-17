Лучший боксер мира внезапно завершил карьеру, уйдя непобедимым на пике славы. Видео

Покоритель пяти весовых дивизионов и абсолютный чемпион мира в трех категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры, оставшись непобежденным. Действующий лидер рейтинга P4P [Pound for Pound – рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории], принял решение уйти на пике, подчеркнув, что сделал это по собственной воле.

Американец с рекордом 42 победы без поражений и 31 нокаут официально "повесил перчатки на гвоздь". О своем шаге Кроуфорд сообщил в эмоциональном видеообращении к болельщикам, где поблагодарил соперников, команду, семью и фанатов за путь длиною во всю жизнь.

Боксер объяснил, что для него этот момент был неизбежен, а выбор продиктован внутренним ощущением завершенности: он больше не гонится за поясами или заголовками и считает, что "больше нечего доказывать", подчеркнув, что уходит "на своих условиях", – сказал 38-летний уроженец Небраски

В сентябре Кроуфорд в статусе чемпиона мира в первом среднем весе рискнул подняться в суперсредний дивизион и победил абсолютного чемпиона мира Канело Альвареса. Этот успех стал одним из главных событий года в боксе и практически гарантировал Теренсу признание "лучшим бойцом года".

Кроуфорд подчеркнул, что расставание с рингом не означает конец борьбы: это завершение одного этапа и начало другого. Его наследие, по словам боксера, это не только титулы и рекорд, но и пример того, как уходить вовремя, сохраняя здоровье, достоинство и статус лучшего в мире.

