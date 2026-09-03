Назначение главного тренера в сборной Украины по футболу отменили из-за связи с "ДНР". Кандидат оправдался

Украинский тренер Дмитрий Ефимов впервые подробно прокомментировал ситуацию с приостановкой своего назначения на пост главного тренера сборной Украины по футболу U-15. Специалист отверг связь с так называемой ДНР и признал ошибкой лишь участие в нескольких любительских матчах на территории оккупированного Донецка.

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В конце августа Украинская ассоциация футбола (УАФ) приостановила процесс утверждения 41-летнего специалиста после того, как получила общественный резонанс вокруг его прошлого. Поводом стала информация о возможном участии Ефимова в турнирах на оккупированной части Донецкой области в период с 2014 по 2018 год.

В интервью Tribuna.com бывший тренер "Буковины" U-19 рассказал, что после начала войны продолжал работать в системе академии "Шахтера", а некоторое время помогал в гуманитарном штабе на "Донбасс Арене". Позже вместе с другими наставниками возобновил тренировки для детей, оставшихся в Донецке.

По словам Ефимова, академия не принимала участия в соревнованиях на оккупированной территории. Команды выезжали на турниры в Мариуполь, Винницу, Николаев и другие города, находившиеся под контролем Украины.

При этом специалист подтвердил, что действительно сыграл несколько матчей за команды "Орлайн", "Победа" и "Ника", которые фигурируют в статистических базах соревнований так называемой "ДНР".

"Я признаю: то, что я играл в футбол в Донецке, было моей ошибкой. В то время очень хотелось хотя бы просто поиграть в футбол", – заявил тренер.

Ефимов подчеркнул, что никогда не сотрудничал с оккупационными структурами и работал исключительно в украинской системе "Шахтера". По его словам, он и его коллеги не имели отношения к так называемой "ДНР" и не взаимодействовали с ее органами.

Тренер также отметил, что с 2018 года живет и работает в Украине. Он рассказал, что его отец погиб 19 мая 2024 года в результате удара российской ракеты по Купянску.

Из-за приостановки процедуры на Турнир развития УЕФА сборную Украины U-15 повез Владимир Самборский, который одновременно возглавляет команду U-16. Сам Ефимов сообщил, что после ухода из академии ФК "Харьков" по приглашению УАФ сейчас остается без работы и ожидает окончательного решения ассоциации.

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