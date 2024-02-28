Настоящий киборг: Холанд забил пять голов в матче Кубка Англии и вошел в историю мирового футбола. Видео

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал первым в истории футболистом, которому удалось забить по пять голов в одном матче Кубка Англии и Лиге чемпионов. Норвежский форвард также является единственным, кто отличился пента-триком в составе "горожан" в двух разных матчах.

Это стало возможным благодаря феерическому перфомансу Холанда в поединке 1/8 финала, в котором "Сити" играл на выезде с "Лутоном", информирует Squawka на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Команда из Манчестера одержала победу со счетом 6:2, а норвежцу хватило 55 минут, чтобы оформить очередное достижение.

Холанд открыл счет уже на третьей минуте встречи. Любопытно, что четыре из своих пять взятий ворот соперника Эрлинг оформил с передач бельгийца Кевина де Брюйне. Не менее интересно и то, что футболисты "Лутона" едва не совершили камбэк – проигрывая 0:3, им удалось забить дважды в течение семи минут.

В Лиге чемпионов форвард "Сити" оформил пента-трик в марте 2023 года в матче 1/8 финала с "Лейпцигом" (7:0). Вашему вниманию видео феерии Холанда в Лутоне.

Кубок Англии. 1/8 финала

"Лутон" – "Манчестер Сити" – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Как сообщал OBOZ.UA, сын легендарного Андрея Шевченко Кристиан забил победный гол в Англии и вывел свою команду в финал Кубка лиги.

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