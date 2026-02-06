Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова пожаловалась на запрет российской символики на объектах Игр-2026 в итальянском Милане. Бывшая биатлонистка назвала это самым большим унижением для представителей страны-агрессорки со стороны организаторов соревнований.

Об этом Ишмуратова, не указав причин подобных санкций, заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая имеет звание подполковника в армии РФ, обвинила во всех бедах Международный олимпийский комитет (МОК).

"Зря, конечно, Международный олимпийский комитет вводит различные санкции, запрещает наш флаг повсеместно. Наших спортсменов еще никто не унижал так. Нужно немного подождать. Время расставит всё на свои места, и мы снова будем с флагом", – сказала Ишмуратова.

Отметим, что накануне на матче хоккейных сборных Чехии и США женского олимпийского турнира один из болельщиков устроил провокацию, вывесив запрещенный флаг РФ. А официальная представительница МИД РФ Мария Захарова закатила истерику из-за обвинений страны-агрессорки в кибератаках на инфраструктуру ОИ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионка ОИ Светла Журова рассказала, что "украинцы побоятся" делать на Олимпийских играх в Милане.

