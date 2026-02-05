'Это клевета!' Захарова устроила истерику после случившегося на Олимпиаде-2026

Официальный представитель МИД России Мария Захарова распсиховалась в ответ на заявления итальянской стороны о попытках кибератак, связанных с Россией, на олимпийские объекты и дипломатические учреждения. Она назвала подобные заявления бездоказательными и клеветой.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таджани сообщил, что итальянские спецслужбы предотвратили серию кибератак на сайты МИД, посольство в Вашингтоне, а также на ресурсы, связанные с Олимпиадой-2026 и отелями в Кортине-д’Ампеццо.

По его словам, атаки имели "российское происхождение". В ответ Мария Захарова заявила РИА Новости: "Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне известная российская тренерша по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила настоящую истерику после того, как "нейтральный" фигурист Петр Гуменник получил первый стартовый номер в короткой программе Олимпиады-2026. Представительницу РФ возмутило, что организаторы якобы оказывают дополнительное давление на спортсмена.

