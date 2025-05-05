'Напугали канадцев': сборная России по хоккею, выигрывая 3:0, пропустила 8 голов и проиграла Беларуси

Сборная России по хоккею потерпела позорно поражение от команды Беларуси в матче в рамках товарищеского турнира, в котором также принимает участие команда Казахстана. Представители РФ на льду арены в Тольятти уступили соседям в овертайме со счетом 7:8.

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Примечательно, что уже на седьмой минуте первого периода хозяева льда выигрывали со счетом 3:0. Однако затем подопечные тренера Романа Ротенберга пропустили семь шайб подряд. В итоге россияне сумели отыграться и перевести игру в дополнительную пятиминутку, но там Беларусь забросила победную шайбу.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этот поединка россиян. Они высмеяли не только сам уровень турнира, но и Ротенберга, который занимает свой пост лишь благодаря своим родственным связям с близким окружением диктатора Владимира Путина.

"Когда кто-нибудь этого позорника уберет? Найдутся в Россий мужики?", "Интересно, они сегодняшней игрой уже напугали канадцев или еще нет?", "Цирк продолжается. С той лишь разницей, что "системному тренеру" дали новую игрушку", "Ротенберг позор русского хоккея", "Какой гениальный тренерский план на игру!", "И это позорище при том, что белорусы без половины основного состава играли", – пишут в комментариях.

Ранее после победы над Казахстаном (4:1) в товарищеском матче главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг неожиданно сравнил свою команду со сборной Канады.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

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