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Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью

После победы над Казахстаном (4:1) в товарищеском матче главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг неожиданно сравнил свою команду со сборной Канады. По его словам, россияне выступили убедительнее, чем североамериканцы, которые, в отличие от сборной РФ, примут участие в чемпионате мира.

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Роман Ротенберг - сын Бориса Ротенберга. Последний входит в ближайшее окружение Путина и включен в санкционный список США. Его брата Аркадия Ротенберга связывает с Путиным давняя дружба.

Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью

Ротенберг назвал игру своей команды "единой и быстрой", а также подчеркнул, что все звенья сыграли слаженно. Он отметил, что даже несмотря на одну пропущенную шайбу, матч получился сильным: "Обыграли серьезного соперника. И, что для нас важно, сыграли лучше, чем сборная Канады, которая будет на чемпионате мира. Думаю, ребята это выполнили".

Отдельно тренер похвалил Данилу Аймурзина, забросившего первую шайбу, и отметил, что его гол и результативная передача стали "наградами за трудолюбие". Также Ротенберг выразил надежду, что для Казахстана поражение от "России 25" станет "полезным уроком" перед чемпионатом мира, который стартует 9 мая в Швеции и Дании.

Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью

Высказывания Ротенберга про Канаду тут же вызвали волну насмешек в соцсетях. Пользователи отметили, что у тренера будто бы "болезненная фиксация" на канадцах, с которыми он даже не играет, но постоянно сравнивает себя и свою команду. Один из комментаторов пошутил, что Роману, вероятно, приснился сон, в котором его "унижала" сборная Канады – и теперь это стало навязчивой идеей.

Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью
Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью
Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью

Другие отмечали, что сравнивать матч против Казахстана с игрой Канады на чемпионате мира попросту бессмысленно. "На словах и на бумаге он всех обыграет", – иронизируют в комментариях. Некоторые советовали сборной России сыграть с Канадой по видеосвязи – раз уж очная встреча невозможна.

Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью
Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью
Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

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