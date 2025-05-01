Главный тренер забаненой сборной РФ по хоккею придумал, что Россия сыграла лучше Канады, дав восторженное интервью

После победы над Казахстаном (4:1) в товарищеском матче главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг неожиданно сравнил свою команду со сборной Канады. По его словам, россияне выступили убедительнее, чем североамериканцы, которые, в отличие от сборной РФ, примут участие в чемпионате мира.

Видео дня

Роман Ротенберг - сын Бориса Ротенберга. Последний входит в ближайшее окружение Путина и включен в санкционный список США. Его брата Аркадия Ротенберга связывает с Путиным давняя дружба.

Ротенберг назвал игру своей команды "единой и быстрой", а также подчеркнул, что все звенья сыграли слаженно. Он отметил, что даже несмотря на одну пропущенную шайбу, матч получился сильным: "Обыграли серьезного соперника. И, что для нас важно, сыграли лучше, чем сборная Канады, которая будет на чемпионате мира. Думаю, ребята это выполнили".

Отдельно тренер похвалил Данилу Аймурзина, забросившего первую шайбу, и отметил, что его гол и результативная передача стали "наградами за трудолюбие". Также Ротенберг выразил надежду, что для Казахстана поражение от "России 25" станет "полезным уроком" перед чемпионатом мира, который стартует 9 мая в Швеции и Дании.

Высказывания Ротенберга про Канаду тут же вызвали волну насмешек в соцсетях. Пользователи отметили, что у тренера будто бы "болезненная фиксация" на канадцах, с которыми он даже не играет, но постоянно сравнивает себя и свою команду. Один из комментаторов пошутил, что Роману, вероятно, приснился сон, в котором его "унижала" сборная Канады – и теперь это стало навязчивой идеей.

Другие отмечали, что сравнивать матч против Казахстана с игрой Канады на чемпионате мира попросту бессмысленно. "На словах и на бумаге он всех обыграет", – иронизируют в комментариях. Некоторые советовали сборной России сыграть с Канадой по видеосвязи – раз уж очная встреча невозможна.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!