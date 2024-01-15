'Напорол так, что...' Российский экс-чемпион мира дал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри

Российский боксер Умар Саламов (27-2, 20 КО) выразил уверенность в Александр Усик (21-0, 14 КО) деклассирует Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бывший обладатель титула Международной боксерской организации (IBO) в легком дивизионе отметил, что не сомневается в триумфе украинца.

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Об этом Саламов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. 29-летний уроженец Грозного, который несколько лет представлял промоутерскую компанию братьев Кличко K2 Promotions, добавил, что Фьюри в буквальном смысле опозорил бокс в поединкуе против Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

"Тайсон Фьюри напорол так, что начались разговоры, что Нганну чуть ли не засудили. Неприятно было слушать. Александр не просто может, он победит Фьюри. Я уверен на 100 процентов. Усик – фокусник в ринге. Чем лучше соперник, тем убедительнее Александр побеждает. Вот увидите, что Усик разберет Фьюри", – сказал Саламов.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона Фьюри и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Также стала известна скандальная подробность проведения шоу, связанная с Россией. Кроме того, наш боксер лишится чемпионского пояса IBF вне зависимости от результата противостояния 17 февраля.

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