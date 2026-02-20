Из-за России: европейская страна отказалась участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026

Паралимпийская сборная Чехии присоединилась к бойкоту Украиной открытия Игр-2026 в Милане, которое состоится 6 марта из-за допуска россиян и беларусов с национальной символикой. Соседи нашей страны не будут представлены на церемонии ни спортсменами, ни официальными лицами, а кроме того, отказались снимать видео присяги атлетов.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Чешского паралимпийского комитета. Отмечается, что участие представителей страны-агрессорки по своим флагом и с гимном в то время, пока война в Украине продолжается, просто аморальное решение.

"Наше мнение с самого начала оставалось твердым и неизменным, мы не согласны с участием россиян и беларусов в Играх. Мы всегда были против их возвращения в любой форме, и представители Чешского паралимпийского комитета соответственно проголосовали на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета. Пока продолжается агрессия в Украине, российским и беларуским спортсменам нечего делать на международных мероприятиях. Спорт – это не только результаты, но и ценности, которые российская агрессия в Украине полностью нивелирует", – подчеркнули чехи.

Отметим, что МПК допустил к Паралимпиаде шесть спортсменов из России и четырех – из Беларуси. Представители РФ получили два места в пара-альпийских лыжах, два в паралыжном кроссе и два в парасноубординге.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали "здоровую атмосферу" Олимпийских игр 2026 года в Милане на примере отсутствия россиян.

