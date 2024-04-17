'Накинься'. Дюбуа дал 'секретный' совет Фьюри перед боем с Усиком

Известный британский боксер Даниэль Дюбуа (20-2, 19 КО) рассказал, что Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) нужно атаковать по корпусу обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО), чтобы победить. Дюбуа во время своего боя с Усиком сам отметился скандальным ударом ниже пояса.

27 августа прошлого года Александр Усик (21-0, 14 КО) побил Дюбуа, при этом в 5-м раунде украинец получил подлый удар между ног от Дюбуа и несколько минут лежал на настиле ринга.

Во время интервью журналист напомнил Даниэлю, что тот ронял Усика на ринг и показал всему миру, что украинский боец уязвив к таким ударам. Интервью поинтересовался, случится ли подобное в бою с Фьюри.

" Увидим! Я надеюсь, Фьюри сделает это. Что бы ни случилось, я надеюсь на победу Фьюри. Стоит ли метить в корпус? Да! Куда угодно. Накинься на него, приятель, прыгай!" – посоветовал Дюбуа своему соотечественнику.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок Усик – Фьюри будут обслуживать нейтральные судьи. При этом при их назначении у команд обоих боксеров будет право вето на то, чтобы не допустить к работе рефери, компетентность которых у них вызывает сомнения.

До этого на двух боях Усика и Джошуа всегда работал Виктор Фесечко. Отметим, что глава WBC выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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