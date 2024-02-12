'На поле нет': легенда 'Динамо' назвал главную проблему Мудрика

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик столкнулся с серьезными проблемами в чемпионате Англии из-за неумения работать с мячом и отсутствия пространства на поле. Футболист сборной Украины должен научиться играть совершенно иначе, чем это было в донецком "Шахтере", где под него открывали зоны.

Такое мнение в интервью порталу 1927.kiev.ua выразил легендарный футболист киевского "Динамо" и бывший тренер команды Йожеф Сабо. Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 году подчеркнул, что в английском первенстве защитники действуют очень жестко и плотно, не давая пространства для забеганий Мудрика.

"Мудрика купили в "Челси", потому что в "Шахтере" ему открывали "окна" и "коридоры" – на скорости Михаил убегал, забивал. В Англии не дают такое сделать – Мудрика на поле нет. Михаила не научили работать с мячом – он должен быть как магнит у ног. Мудрик же хочет прокинуть вперед и убежать, а там – подстраховывают", – сказал Сабо.

Ранее бывший вратарь херсонского "Кристалла" и александрийской "Полиграфтехники" Вячеслав Богоделов со словами нафиг не нужен поделился воспоминаниями о том, как работал с Мудриком в юношеской сборной Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый в прошлом игрок "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор пожаловался на то, что у Михаила Мудрика отсутствует футбольный интеллект.

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