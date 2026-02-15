На Олимпиаде-2026 австрийский прыгун получил 'самую необычную дисквалификацию в истории'. Видео

Организаторы Олимпиады-2026 в Милане и Кортине аннулировали результат одного из фаворитов турнира по прыжкам с трамплина из-за нарушения в экипировке. В соцсетях этот эпизод уже назвали "самой необычной дисквалификацией" нынешних Игр.

Австрийского Даниэле Чофениге сняли после первой серии субботнего олимпийского старта на большом трамплине в Предаццо в рамках Зимние Олимпийские игры 2026. Спортсмен шел восьмым, однако его результат был аннулирован из-за ботинок, которые оказались длиннее допустимой нормы на четыре миллиметра.

Сам Чофениг объяснил, что во время тренировок использовал новые ботинки, которыми не был до конца доволен, но оставил их. В интервью австрийскому телеканалу ORF он признал: это была крайняя глупость с его стороны, поскольку он наивно не проверил точные размеры экипировки. При этом спортсмен подчеркнул, что правила есть правила и их необходимо соблюдать.

Контроль экипировки на Играх ужесточили после скандала на чемпионате мира в Тронхейме весной 2025 года. Тогда у норвежцев Мариуса Линдквика и Йоханна Андре Форфанга выявили несоответствующие регламенту комбинезоны, за что последовали санкции со стороны FIS и временные отстранения.

Вечером того же дня олимпийский турнир на большом трамплине выиграл словенец Домен Превц, опередив японца Рена Никаидо и поляка Кацпера Томасиака.

В соцсетях пользователи назвали наказание для австрйца самым необычным на этих Играх и активно обсуждали, как четыре миллиметра лишили фаворита шанса на пьедестал.

