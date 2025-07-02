На клубном чемпионате мира по футболу комментатор неожиданно заговорил про Резерв+. Видео

Украинский комментатор Megogo Сергей Лукьяненко во время трансляции 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 по футболу "Аль-Хиляль" – "Манчестер Сити" пошутил про приложение Резерв+. На 102-й минуте, когда "Сити" долго контролировал мяч на половине соперника, он сравнил игроков английского клуба с военнообязанными, которые должны обновить свои данные при смене места жительства.

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"Сити" прописался на чужой половине поля, интересно, обновил ли данные в "Резерв+", поскольку место своего пребывания сменил "Ман Сити" исключительно на половину поля "Аль-Хиляля". На своей мы его не наблюдаем", – заявил Лукьяненко.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок "Аль-Хиляль" – "Манчестер Сити" сенсационно завершился со счетом 4:3. Одним из героев матча стал марокканский голкипер саудовского клуба. Яссин Буну совершил 10 сейвов, один из которых стал настоящим украшением турнира.

К слову с 30 июня в приложении Резерв+ появилась новая удобная опция. Теперь там можно заплатить штрафы без визита в территориальный центр комплектования (ТЦК).

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