Я пока что не знаю, как именно юридически и практически Соединенные Штаты будут вовлекать не только Венесуэлу, но и Колумбию, Кубу, Мексику, Канаду, Гренландию, Иран и прочих в зону все большего своего влияния, я лишь понимаю, что такое вовлечение постепенно произойдет.

И не только потому, что Трамп этого хочет. А прежде всего потому, что это стало возможным.

Россия сломалась Украиной, а КНР на этом фоне оказалась не только не в состоянии занять место РФ, но и даже былые собственные позиции неспособной защитить.

Международное право, как показала война в Украине, не работает, международные организации изнасилованием, опозорены и ни на что не годны.

Даже НАТО продемонстрировало свою трусливую импотентность.

Таким образом, кроме США, вследствие нашей войны в мире почти не осталось хозяина.

Разве что, как я уже недавно отмечал, под частичным влиянием также и Китая временно еще находятся определённая часть Африки и континентальная Азия (в том числе "та самая" Россия) - за исключением, в частности, Южной Кореи, Сингапура и тех территориальных фрагментов, которые контролирует немного и Европа, включая Турцию.

Но если в целом, то Украина своим неожиданным сопротивлением изменила облик мира.

Трамп только подбирает обломки.

В нужный исторический момент на нужной должности оказался нужный (то есть просто не байденутый) человек.

Который ничего при этом нам не должен. Случайный бенефициар наших страданий.