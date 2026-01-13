Генераторами запитали многоэтажки: как ГСЧС помогает жителям Киева во время отключения света и тепла. Фото и видео

В Киеве из-за террористических атак РФ по критической инфраструктуре возникли проблемы с энергоснабжением. Чтобы помочь жителям города во время морозов и экстренных отключений света, спасатели начали устанавливать мощные генераторы во дворах домов.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Ремонтные работы поврежденной инфраструктуры продолжаются.

Что известно

С наступлением холодов страна-террорист РФ усилила атаки по критической инфраструктуре Киева. В результате в городе были повреждены объекты генерации тепла и электроэнергии.

Чтобы помочь жителям столицы на время проведения работ во дворах жилых домов на левом берегу, спасатели начали устанавливать мощные генераторы, в частности в Дарницком районе возле домов, которые имеют проблемы с отоплением. Благодаря этому в квартирах есть свет.

Кроме того, по городу работают пункты обогрева от ГСЧС, где киевляне могут согреться, выпить горячие напитки и подзарядить свои гаджеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 января Россия снова нанесла удары по украинским теплоэлектростанциям (ТЭС), в частности Криворожской и Трипольской. В Киеве, Полтавской, Сумской, а также части Киевской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!