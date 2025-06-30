В Резерв+ теперь можно оплатить штрафы без визита в ТЦК: в Минобороны рассказали, как сэкономить 50%

С 30 июня в приложении Резерв+ появилась новая удобная опция. Теперь там можно оплатить штрафы без визита в территориальный центр комплектования (ТЦК).

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Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также там рассказали, как, благодаря этой опции, можно сэкономить на штрафе 50%.

"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в Резерв+. Все, кто успевает сделать это вовремя — оплачивает только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК", – сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она также отметила, что эта возможность касается только тех военнообязанных, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года.

"Потому что таким и должно быть цифровое сервисное государство. Чтобы приобщиться к тестированию, просим заполнить форму", – добавила она.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение Резерв+ не отслеживает геолокацию и цифровые данные пользователей. Но эту информацию можно проверить собственноручно.

Как писал OBOZ.UA:

– Военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением Резерв+.

– О том, кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ, читайте в нашем материале по ссылке.

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