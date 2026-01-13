Украинцам повысили выплаты – однако не всем: кто будет получать доплаты к зарплатам
Правительство установило доплаты украинским энергетикам. Однако не всем – лишь тем, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что речь идет о специалистах, которые:
- В мороз выезжают на место прилетов.
- Непосредственно возобновляют поставки тепла, электроэнергии, воды и газа.
При этом Свириденко акцентировала: днем и ночью энергетики работают в сложнейших условиях под обстрелами. А также во время сильных морозов.
"Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всему государству... Поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение", – говорится в сообщении.
Ранее же в Министерстве развития общин и территории сообщили, что с 1 января будут существенно увеличены зарплаты работников ЖКХ. Отмечалось:
- Минимальная тарифная ставка рабочего I разряда вырастет до не менее 260% прожиточного минимума.
- Это означает увеличение зарплаты примерно на 40%.
"Решение направлено на поддержку людей, обеспечивающих жизнедеятельность страны в условиях войны... Это поможет предприятиям удерживать квалифицированных специалистов в отрасли", – говорилось в сообщении.
В свою очередь, отметим: с 1 января прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине будет составлять 3 328 грн. Таким образом, коммунальщикам будут платить минимум 8 653 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 января в Украине подняли зарплаты для всех учителей. Оклад вырос на 30%. Как следствие, размер доплаты теперь должен составлять 2 тыс. грн для всех педагогических работников.
