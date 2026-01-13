'Кремль пытается компенсировать эту потерю': Зеленский заявил, что благодаря давлению 20% судов теневого флота России остановились

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского. Во время разговора стало известно, что в результате скоординированных с рядом государств мер давления на теневой флот, по меньшей мере 20% судов страны-агрессора России прекратили работу.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram 13 января. Он добавил, что отдельно речь шла и о закрытых подходах партнеров к контактам с российской стороной, а также об их реальном видении Украины и переговорного процесса на нынешнем этапе.

Детали разговора

"Был на докладе первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский. Проинформировал о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе. Важно, чтобы все наши позиции базировались на настоящих перспективах", – говорится в сообщении.

Также Зеленский поручил Службе внешней разведки передать партнерам обновленные данные о попытках России расширить свой танкерный флот.

"Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов", – написал глава государства.

Он подчеркнул, что все такие суда должны быть включены в санкционные списки, а давление будет распространяться также на экипажи танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота.

"Ограничения российского морского экспорта нефти, которые работают сейчас, в годовом измерении должны сократить российские доходы минимум на 30 миллиардов долларов. Дополнительное давление точно увеличит этот объем российских потерь, а следовательно, сократит финансирование российской войны. Также будем информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора", – указано в сообщении.

Украинский президент считает, что общей задачей всех, кто стремится к завершению войны, является уменьшение способности России приспосабливаться к международному давлению, ведь именно это создает ключевые предпосылки для реального дипломатического процесса.

"Спасибо всем партнерам, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно на всех санкционных треках. Спасибо команде СВР за результативную работу", – резюмировал Зеленский.

