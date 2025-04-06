Камера сняла, что сделала Дерюгина после выступления Онофрийчук на Кубке мира в Болгарии. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук одержала победу в индивидуальном многоборье на Кубке мира в столице Болгарии. 16-летняя киевлянка набрала 114,450 балла и опередила всех соперниц.

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После триумфального выступления камеры на трибунах сняли реакцию главного тренера сборной Украины Ирины Дерюгиной. Ирина Ивановна сперва не могла найти себе место. То, что она сильно переживает, выдавали ее руки. Когда Таисия закончила выступать и подошла к ней, тренер облегченно обнял свою подопечную.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта Онофрийчук одержала победу в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье. Она набрала 116,100 балла и оставила позади титулованную итальянку Софию Раффаэли, которая заняла второе место с результатом 115,000. Бронза досталась представительнице Узбекистана Тахмине Икромовой (111,650).

Для справки: Таисия Онофрийчук — украинская гимнастка, родилась 26 мая 2008 года в Киеве. С 2021 года входит в состав национальной сборной Украины по художественной гимнастике. На юниорском уровне она проявила себя как одна из самых перспективных гимнасток страны. В 2022 году выступила на чемпионате Европы в Израиле, где заняла места в финалах с обручем и лентой. В том же году выиграла золото в многоборье на престижном Кубке Aeon в Японии.

В 2023 году на юниорском чемпионате мира в Клуж-Напоке завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами — это была первая в истории Украины награда на этих соревнованиях. Также она вновь стала призёром Кубка Aeon.

В 2024 году перешла во взрослую категорию. Уже в первом сезоне на взрослом уровне выиграла медали на этапах Кубка мира (София, Баку, Милан), а также золото и бронзу на турнирах серии Гран-при. Победила в многоборье на чемпионате Украины. На чемпионате Европы в Будапеште прошла в три финала и в день своего 16-летия завоевала бронзу в упражнении с обручем.

Таисия была включена в состав сборной Украины на Олимпийские игры 2024 года, заменив Викторию Оноприенко. В Токио она вышла в финал индивидуального многоборья и заняла девятое место. В 2025 году начала сезон с победы на этапе Гран-при в Эстонии (Miss Valentine).

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