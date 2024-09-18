На камеру попал поступок тренера 'Шахтера' в ответ на незабитый пенальти Судакова. Видео

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич эмоционально отреагировал на неудачу своей команды в дебюте поединка против "Болоньи" в Лиге чемпионов. На 4-й минуте полузащитник Георгий Судаков не реализовал пенальти.

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22-летний футболист сборной Украины не смог переиграть польского вратаря итальянцев Лукаша Скорупского. Сразу после незабитого пенальти в эфире показали, как Марино Пушич обратился к Георгию с характерными жестами, пытаясь подбодрить своего игрока.

Как сообщал OBOZ.UA встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между клубами из Донецка и Болоньи завершился вничью. Табло на "Стадио Ренато Далл'Ара" зафиксировало счет 0:0.

Стоит отметить, что в этой игре нападающий "Шахтера" Данило Сикан получил серьезную травму лица. У 23-летнего футболиста сборной Украины оказался сломан нос.

На 32-й минуте польский голкипер итальянской команды Лукаш Скорупский, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, сильно ударил локтем в лицо Сикану.

Наш соотечественник долго приходил в себя, лежа на газоне, после чего отправился получать медицинскую помощь за пределами поля.

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