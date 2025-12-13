Где смотреть бой Джейк Пол – Энтони Джошуа. Расписание трансляций самого необычного поединка года

Знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) 19 декабря проведет бой против звезды соцсетей Джейка Пола (12-1, 7 КО). Поединок состоится в Майами (США) и будет показан исключительно на Netflix.

Организаторы решили не брать дополнительную плату за просмотр - трансляция боя будет входить во все тарифы сервиса. Для украинских зрителей трансляция доступна в оригинале, при желании можно включить напоминание в интерфейсе платформы.

Организаторы объявили, что прилим стартуют в 23:45 по Киеву, а основной кард начнётся в 03:00 ночи 20 декабря по Киеву.

Поединок заявлен как профессиональный восьмираундовый бой по правилам бокса в тяжелом весе. Пол поднимается к одному из самых опасных нокаутеров современности, тогда как Джошуа, двукратный объединённый чемпион мира и олимпийский чемпион, стремится подтвердить статус элитного супертяжа.

Перед боем зрителей ждут мероприятия недели боя: открытая тренировка, заключительная пресс-конференция и публичная церемония взвешивания. Все события будут доступны бесплатно для просмотра в стриме.

Схватка в Майами станет главным событием вечера и одним из самых обсуждаемых боёв конца года, во многом из-за перехода Пола в тяжёлый вес и статуса Джошуа как одного из самых грозных панчеров эпохи.

Ранее Джошуа впервые опубликовал снимки из зала Александра Усика с подготовки к поединку против Пола

Энтони свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда сенсационно проиграл Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО).

