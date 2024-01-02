На 4-й минуте. Футболист сборной Украины забил дебютный гол в чемпионате Испании. Видео

Украинский нападающий бельгийского "Брюгге" "Роман Яремчук, играющий на правах аренды за "Валенсию", забил свой первый гол в чемпионате Испании. 28-летний футболист сборной Украины отметился в 19-м туре.

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Наш соотечественник вышел в стартовом составе и расписался в воротах "Вильярреала" уже на 4-й минуте. "Валенсия" организовала быструю контратаку, Хосе Гая убежал от соперников по левому флангу, отдал назад в центр вратарской, где Роман с 11 метров сделал счет 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, Яремчук может досрочно завершить карьеру в "Валенсии", так как один из титулованных клубов Испании хочет уже в январе разорвать арендное соглашение с "Брюгге", которому принадлежат права на футболиста.

Роман Яремчук перешел в "Валенсию" 1 сентября 2023 года. С того времени успел сыграть 14 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Свой первый гол за "Валенсию" украинский нападающий забил в 1/32 финала Кубка Испании, отметившись в игре против "Аросы", выступающем в пятом по силе дивизионе страны.

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