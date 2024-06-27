'Мы старались...' Футболист сборной Украины расплакался в прямом эфире. Видео

Защитник сборной Украины Александр Тымчик не смог сдержать эмоций после вылета национальной команды с чемпионата Европы. Комментируя ничью с Бельгией в прямом эфире 27-летний футболист "Динамо" расплакался.

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"Я горжусь тем, что я украинец. И за такие игры нам не стыдно возвращаться в Украину... Очень тяжело. Мы проиграли в первой игре и из-за нее не вышли из группы. Хочу поблагодарить болельщиков и в первую очередь наших военных, которые защищают нас и дают возможность играть на таком уровне. И чемпионат Украины продолжается для них", – сказал Александр.

Кроме того Тымчик извинился перед всеми за то, что не смогли пробиться в 1/8 финала.

"Мы старались, но это футбол... Это футбол", – подытожил футболист.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

В третьем туре Евро-2024 сборная Украины не смогла обыграть Бельгию. Поединок на "Штутгарт Арене" в Германии завершился со счетом 0:0.

В параллельном матче в группе Е Румыния и Словакия также победителя не выявили (1:1). В итоге Украина осталась на 4-м месте и завершила выступления на турнире.

Украина стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая не смогла выйти из группы с четырьмя очками.

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