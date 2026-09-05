Как часто нужно перезагружать роутер: об этом мало кто помнит

Wi-Fi давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, однако даже качественный роутер время от времени нуждается в перезагрузке. Это может помочь устранить мелкие программные ошибки, сбои подключения и проблемы с памятью устройства.

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Эксперты рекомендуют перезапускать роутер примерно раз в месяц, а в случае проблем с сетью — сделать это сразу. OBOZ.UA рассказывает, как это делать правильно.

Зачем перезагружать роутер

Роутер — это небольшой компьютер с операционной системой, памятью и фоновыми процессами. Во время длительной работы могут возникать ошибки или зависать отдельные процессы, из-за чего Wi-Fi начинает работать нестабильно.

Перезапуск очищает временные данные, останавливает некорректные процессы и запускает систему заново.

Как часто это делать

Строгого правила нет, но оптимальным вариантом считается перезагрузка примерно раз в месяц. Если страницы стали медленно загружаться, Wi-Fi начал обрываться или устройства теряют соединение, перезапустить роутер стоит сразу.

В то же время причина проблемы может быть не в маршрутизаторе, а в работе провайдера, расположении устройства или подключенном гаджете.

Как правильно перезагрузить роутер

Чтобы выполнить полную перезагрузку, рекомендуется отключить роутер от электросети как минимум на 30 секунд, а затем снова подключить.

"Самый простой способ полностью перезагрузить роутер — это отключить его от сети, подождать полминуты, а затем снова подключить", — пояснил Аднан Ахмед.

После этого восстановление доступа в Интернет может занять несколько минут.

Важное расположение роутера

На качество Wi-Fi влияет и место установки маршрутизатора. Лучше всего размещать его ближе к центру помещения и подальше от микроволновой печи, телевизора и других источников помех.

Некоторые современные роутеры также позволяют настроить автоматическую перезагрузку по расписанию.

В то же время не стоит путать перезапуск со сбросом настроек. После обычной перезагрузки все параметры и пароли сохраняются, тогда как сброс возвращает устройство к заводским настройкам.

Регулярная перезагрузка не сделает интернет автоматически быстрее, но может помочь поддерживать стабильную работу домашней сети.

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