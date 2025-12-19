Вратарь сборной России Матвей Сафонов попал под шквал жесточайшей критики за свое поведение вне футбольного поля. Голкипера французского "Пари Сен-Жермен", который отметился выигранной серией пенальти в матче за Межконтинентальный кубок, обвинили в постоянных изменах жене.

Об этом стало известно во время прямого эфира на одной из видеоплатформ известного российского блогера Ильи Мэддисона, пишет портал Sport24. По его словам, Сафонов имел связь со стюардессой в то время, когда его жена была беременна. Стример добавил, что вратаря еще настигнет карма.

"Вообще никому ненужный турнир, 4 удара по центру. "Великий" вратарь! Сафонов – это дырка. Мразь, а не человек. Который изменял беременной жене со стюардессой. Его карма накажет еще, я уверен", – сказал Мэддисон о партнере Ильи Забарного в ПСЖ. Недавно украинец и россиянин впервые вместе вышли в стартовом составе команды на матч чемпионата Франции.

Отметим, что трансфер Сафонова в парижский клуб находился под угрозой срыва после того, как уже бывшая супруга игрока подала в суд на футболиста, потребовав от него выплаты многомиллионных алиментов. Из-за этого вратарь долгое время не мог покинуть территорию страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZ.UA. Матвей Сафонов сломал руку прямо во время серии пенальти в матче с "Фламенго" за Межконтинентальный кубок.

