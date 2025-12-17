Финал Интерконтинентального кубка между ПСЖ и бразильским "Фламенго" завершился драматичной победой французского клуба. Основное и дополнительное время встречи на стадионе "Ахмад Бин Али" в катарском Эр-Райяне закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане – 2:1.

Игра началась с плотной борьбы и многочисленных стандартов: обе команды демонстрировали активную атакующую игру, но до перерыва опасные моменты реализовать не удалось.

На 38-й минуте ПСЖ вышел вперед: Хвича Кварацхелия получил разрезающий пас в штрафную и уверенно пробил низом по центру ворот.

"Фламенго" отыгрался лишь на 62-й минуте благодаря точному пенальти Жоржиньо после видеопросмотра, который подтвердил нарушение в штрафной.

На 95-й минуте центральный защитник ПСЖ Маркиньос мог еще в основное время добыть победу, однако не попал по пустым воротам с 3 метров.

В дополнительное время команды не смогли изменить счет, и исход решала серия одиннадцатиметровых ударов.

Ключевую роль в серии пенальти сыграл российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, который отразил 4 из 5 ударов бразильских футболистов. Решающий гол забил Нуну Мендеш, обеспечивший победу ПСЖ.

Украинский защитник Илья Забарный на поле так и не появился, проведя все игровое время на скамейке запасных. Вместе с тем, 23-летний футболист сборной Украины получит свою медаль за этот успех команды. Для Забарного это стало первым международным титулом в составе парижан.

