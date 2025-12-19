'Это карма': российский вратарь ПСЖ сломал руку, отбивая пенальти

Вратарь сборной России Матвей Сафонов получил серьезную травму во время матча Межконтинентального кубка, в котором "Пари Сен-Жермен" встречался с "Фламенго". Поединок состоялся в прошедшую среду, а представитель РФ принес французам трофей, отразив четыре удара с 11-метровой отметки в серии пенальти.

Об этом информирует официальный сайт ПСЖ. Отмечается, что состояние Сафонова, который начал выходить на поле из-за травмы конкурента Люки Шавалье, будет повторно оценено через три-четыре недели, а до этого времени российский футболист и партнер Ильи Забарного будет находиться в лазарете.

Как рассказал тренер парижского клуба Луис Энрике вратарь, вероятнее всего, получил травму прямо во время серии пенальти в матче с "Фламенго".

"Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, и он отразил два последних пенальти, несмотря на травму. Адреналин игроков настолько высок из-за эмоций, что, я думаю, он смог отразить пенальти без боли. Его энергия невероятна, но это карма", – прокомментировал испанский специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча за Межконтинентальный кубок Матвея Сафонова стерли с общекомандного фото ПСЖ.

