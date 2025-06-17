Может пошатнуть. Назван единственный способ Дюбуа победить Усика

Тренер и отец непобеждённого чемпиона IBF в первом тяжёлом весе Джея Опетаи (28–0, 22 KO) поделился мнением о возможном реванше между Александром Усиком (23–0, 14 KO) и Даниелем Дюбуа (22–2, 21 KO). Тапу Опетая считает, что единственный шанс британца добиться успеха это ударить точно в подбородок украинцу.

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"Думаю, как и с Джастисом и Фоли – если Дюбуа попадёт, попадёт ему в челюсть, он может пошатнуть Усика. Потому что Усик не любит, когда его бьют. Я это точно знаю. Его легко пошатнуть. Когда он пропускает, его реально качает. Но в него ещё нужно попасть", – отметил эксперт в интервью Youtube-каналу BoxingKingMedia.

Отвечая на вопрос, кто победит, Тапу признался, что верит в нашего боксера: "Хороший бой будет. Думаю, я поставлю на Усика".

В августе 2023 года Александр Усик победил Даниеля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал момент в пятом раунде, когда британец ударил Усика в живот, после чего украинец упал на ринг. Рефери посчитал удар ниже пояса и дал время на восстановление, что вызвало споры.

Промоутер Дюбуа, Фрэнк Уоррен, подал апелляцию, требуя изменить результат боя, но она была отклонена. По статистике поединка Усик значительно превосходил соперника.

Позже Тони Белью выразил мнение, что исход реванша 19 июля может стать настоящим шоком. Тем временем Усик намекнул, с кем может провести прощальный бой.

Также ранее нейросеть спрогнозировала исход реванша и указала на слабые места Усика, а букмекеры неожиданно изменили коэффициенты на предстоящий бой.

Недавно Дюбуа признался, что не сомневается в болезненности своего удара ниже пояса в первом бою против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец уверен, что украинец ничего не симулировал.

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